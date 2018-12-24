Российским рыбопромышленникам грозят убытки из-за задержки приказа о квотах

Москва, , 11:10 — REGNUM Впервые за 10 лет издание приказа Росрыболовства о распределении квот по рыбопромысловым предприятиям затянулось до последней декады декабря, в связи с чем ряд участников рынка могут не успеть получить разрешения на вылов рыбы до 1 января, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников и экспортеров (ВАРПЭ).

Отмечается, что даже если предприятия успеют получить разрешение на вылов, то для отправки документов на отдаленные суда потребуется авиация, в свою очередь увеличатся расходы участников рынка.

Кроме того, задержка с изданием приказа, отмечают в ассоциации, влечет за собой непроизводительные простои судов и упущенную выгоду. Учитывая общий размер флота, потери могут превысить 150 млн рублей. В свою очередь в Росрыболовстке заверили, что выход приказов запланирован на 24 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что несмотря на то, что деятельность ВАРПЭ на сегодняшний день представлена на всех уровнях, в том числе и в правительственной комиссии, многие из ключевых проблем отрасли не решаются. Рыбаков обвиняют, что квоты за ними на десять лет в 2008 году закрепили, а они недотянули до показателей, заложенных в Стратегию развития отрасли, флот в основном старый.

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