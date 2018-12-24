Samsung будет производить транзисторы для процессоров IBM

Сеул, , 13:41 — REGNUM Крупнейший южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics станет главным поставщиком полупроводников (транзисторов) для американской технологической корпорации IBM. Транзисторы будут иметь размер семь нанометров и будут использоваться в процессорах IBM, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Процессоры на основе произведённых Samsung полупроводников будут использоваться в серверах, компьютерах и других электронных системах IBM. Кроме того, благодаря новейшим технологиям в производстве полупроводников, они смогут выдерживать бóльшие нагрузки и использоваться в процессорах, предназначенных для обработки большого объёма данных или обеспечивающих работу систем, основанных на искусственном интеллекте.

Samsung является одним из крупнейших мировых производителей полупроводников. В связи с возрастающим объёмом заказов, Samsung уже начал строительство нового завода в пригороде Сеула.