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Агентство Moody's повысило суверенный рейтинг Украины

Экономика

Рейтинг был улучшен в связи с принятием МВФ новой программы финансирования Киева

Вашингтон, 24 декабря 2018, 10:56 — REGNUM  Эксперты международного рейтингового агентства Moody's приняли решение повысить суверенный рейтинг Украины Саа2 до Саа1, при этом прогноз был изменен с «позитивного» на «стабильный». Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

В организации отметили, что рейтинг был улучшен в связи с принятием Международным валютным фондом (МВФ) новой программы финансирования для Украины, а также одобренные киевскими властями антикоррупционные реформы.

Сообщается, что изменения прогнозы были вызваны нестабильным экономическим состоянием Украины, вероятным риском конфронтации и внутренней политической нестабильностью.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря стало известно, что Украина получила первый транш в размере $1,4 млрд по новой программе сотрудничества с МВФ.

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