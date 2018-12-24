Агентство Moody's повысило суверенный рейтинг Украины

Вашингтон, , 10:56 — REGNUM Эксперты международного рейтингового агентства Moody's приняли решение повысить суверенный рейтинг Украины Саа2 до Саа1, при этом прогноз был изменен с «позитивного» на «стабильный». Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

В организации отметили, что рейтинг был улучшен в связи с принятием Международным валютным фондом (МВФ) новой программы финансирования для Украины, а также одобренные киевскими властями антикоррупционные реформы.

Сообщается, что изменения прогнозы были вызваны нестабильным экономическим состоянием Украины, вероятным риском конфронтации и внутренней политической нестабильностью.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря стало известно, что Украина получила первый транш в размере $1,4 млрд по новой программе сотрудничества с МВФ.

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