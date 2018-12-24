Прокуратура нашла у ростовских чиновников зарубежные счета и недвижимость

Ростов-на-Дону, , 10:54 — REGNUM В 2018 году госслужащие Ростовской области скрыли сведения о зарубежных банковских счетах, у некоторых чиновников также оказалась в наличии недвижимость, расположенная за пределами России. Об этом сообщил главный прокурор Ростовской области Юрий Баранов.

«Более 500 работников муниципальной власти в Ростовской области скрыли в справках о доходах сведения о банковских счетах. В отношении трех лиц инициирована процедура контроля расходов. Установлено наличие у чиновников счетов в иностранных банках и недвижимости, расположенной за пределами РФ. Пресечены случаи управления коммерческими организациями должностными лицами органов власти», — цитирует Баранова издание «Город N».

Как отметил главный гособвинитель Донского региона, более 1,5 тыс. чиновников, допустивших подобные нарушения, привлечены к ответственности, некоторые из них покинули свои кабинеты в связи с утратой доверия.

Всего с начала текущего года на Дону зарегистрировано 828 коррупционных преступлений. Большая часть из них — взяточничество и посредничество при даче или получении взяток.

ИА REGNUM напоминает, что сам Юрий Баранов в 2017 году заработал 2,65 млн руб. Заработок его супруги за год значительно сократился — с 39,5 тыс. руб. до 2,4 тыс. руб. Главный прокурор региона владеет двумя гаражами, 2/3 доли земельного участка 2491 кв. метров и 2/3 доли жилого дома площадью 107,6 кв. метров. В пользовании у прокурора Баранова и его супруги находится квартира площадью 87 кв. метров. У жены в собственности квартира площадью 63 кв. метра, а также Mercedes-Benz GLK 300 4MATIC.

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