Казахстан одобрил соглашение с Киргизией о поставках нефти и нефтепродуктов

Астана, , 10:53 — REGNUM Председатель правительства Казахстана Бахытжан Сагинтаев одобрил проект соглашения между Киргизией и Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставки нефти и нефтепродуктов, сообщает 24 декабря агентство «КазТАГ».

В рамках соглашения стороны ежегодно до 31 декабря обязуются составлять баланс производства, потребления, импорта и экспорта товаров на территории Киргизии. Баланс также должен включать поставки нефти и нефтепродуктов из Казахстана и России в Киргизию.

Перечень товаров, которые будут поставляться из Казахстана в Киргизию в рамках подписанного соглашения, не будет облагаться таможенными пошлинами на территории Казахстана, а также не будут экспортироваться и ввозиться в третьи страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев отправил документы в профильное ведомство Киргизии для согласования экспорта бензина. По его словам, бензин будет продаваться по рыночным ценам партиями по 10 тыс. тонн.

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