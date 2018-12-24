С начала года иностранные инвесторы вывели из РФ более $1 млрд

Москва, , 10:47 — REGNUM С начала текущего года иностранные инвесторы вывели из России более $1 млрд, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Bank of America Merrill Lynch.

Отмечается, что это максимальный показатель с 2013 года, когда было выведено $3,1 млрд. Это объясняется геополитическим фоном вокруг страны, введением американских санкций и угрозой новых, а также падением цен на нефть.

Однако, пишет издание, фондовые индикаторы рынка акций в России оказались в числе лучших. Так, индекс Московской биржи, рассчитываемый в рублях, прибавил более 11%, долларовый индекс РТС снизился только на 7%, тогда как фондовые индексы развивающихся стран с начала 2018 года потеряли 10−28%, а американские — в пределах 8%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России была утверждена федеральная адресная инвестиционная программа (ФАИП) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

В программе предусмотрена реализация более 900 инвестиционных проектов. В 2019 году на реализацию ФАИП направят 955,6 млрд рублей (на 20,2% больше объема 2018 года), в 2020 году — 975,1 млрд рублей (на 22,7%), в 2021 году — 880,5 млрд рублей (на 10,8%).

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