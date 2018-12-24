В Южной Корее увеличили сумму пособия по безработице

Сеул, , 11:12 — REGNUM В 2019 году жители Южной Кореи будут получать пособие по безработице в размере 1,98 млн вон (~ 120 тыс. руб) в месяц, сообщает YTN.

24 декабря Министерство труда Республики Корея заявило, что пособие по безработице будет увеличено с 60 тыс. вон до 66 тыс. вон (~ 4000 руб) в день.

По сравнению с 2018 годом, сумма выплат увеличится на 160 тыс. вон и будет достигать 1,98 млн вон (~ 120 тыс. руб) в месяц.

Кроме того, с 1 января 2019 года после первых трех месяцев декретного отпуска, пособие по уходу за ребенком так же будет увеличено на 10%. Минимальная сумма выплат поднимется до 700 тыс. вон (~ 42 400 руб), максимальная до 1,2 млн вон (~ 73 000 руб)

Также размер выплат для отцов в «декрете» увеличится до 2,5 млн вон (~ 151 500 руб).