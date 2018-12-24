Подарочные карты в России могут поставить под контроль

Москва, , 10:41 — REGNUM С предложением ввести в России регулирование оборота подарочных карт торговых сетей и магазинов выступила Национальная платежная ассоциация (НПА). Об этом пишут 24 декабря «Известия».

По мнению экспертов организации, в которую входят такие операторы платежных систем, как Visa, MasterCard и «Золотая корона», введение контроля за оборотом подарочного «пластика» способно предотвратить некоторые мошеннические схемы с обналичиванием средств.

Если предложения НПА, направленные в ФАС и Росфинмониторинг, будут приняты на государственном уровне, российские граждане потеряют возможность дарить друг другу бесконтрольно выпущенные ретейлерами подарочные карты. Для получения права продажи подарочного «пластика» предприятия торговли должны будут сотрудничать с банками, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отношении сотрудников регионального управления Роспотребнадзора по Новгородской области были возбуждены уголовные дела в связи с выясненными фактами взяток в виде подарочных карт сети магазинов «М-Видео» на общую сумму 100 тыс. рублей.

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