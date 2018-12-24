Новгородская прокуратура занялась ветхими постройками вдоль трассы М-10

Великий Новгород, , 10:23 — REGNUM В населённых пунктах Новгородской области, расположенных вдоль федеральной трассы М-10 («Россия», Москва — Санкт-Петербург), выявлено более 180 заброшенных, ветхих, аварийных домов или недостроенных зданий. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, наибольшее их число расположено в Валдайском районе.

Проблема обсуждалась на шестом открытом форуме прокуратуры региона, посвящённом комфортной городской среде.

Отмечалось, что по итогам проверок прокуроры внесли главам муниципальных образований 14 представлений об устранении нарушений федерального законодательства. В итоге были снесены или приведены в надлежащее состояние более 30 объектов.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин также поручил решить проблему заброшенных зданий и в Великом Новгороде: это здания бывшего завода «Волна», а также бывшей бани на улице Великой. Постройки находятся в неудовлетворительном состоянии, что не только ухудшает внешний вид города, но и отрицательно сказывается на профилактике правонарушений и преступлений.

«Прокуратура возьмёт вопрос на особый контроль. Он должен быть решён к концу 2019 года», — отметили в пресс-центре правительства региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о домах-развалюхах у трассы «Россия», портящих впечатление о Новгородской области, говорил ещё прежний губернатор региона Сергей Митин. Он поручал местным властям разобраться с проблемой ветхих строений ещё в 2013 году.

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Что касается недостроенных зданий в Великом Новгороде, проблема с ними также не решается годами. Так, например, баня на Великой находится в здании 1946 года постройки, которое было признано аварийным и продано с торгов в 2005 году. С тех пор здание несколько раз меняло собственников, в этом доме планировали открыть и гостиницу, и многоквартирный жилой дом, пытались надстроить дополнительный этаж, но здание до сих пор стоит разрушенным.

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