Тамбовская область занимает второе место в ЦФО по производству мяса птицы

Тамбов, , 10:22 — REGNUM До конца 2018 года в Тамбовской области планируется произвести 305 тысяч тонн мяса птицы во всех категориях хозяйств, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

По данным Росстата, Тамбовская область находится по итогам трех кварталов года на второй позиции по производству мяса птицы в Центральном федеральном округе и четвертой — по России.

Темпы производства мяса в регионе в этом году значительно выросли: за девять месяцев — на 34 процента больше уровня 2017 года (в абсолютном значении — более 236 тысяч тонн).

Как считают в областном управлении сельского хозяйства, такого роста удалось достичь благодаря выходу на проектную мощность ООО «Тамбовская индейка» (50 тыс. тонн мяса в живом весе в год) и ОАО «Токаревская птицефабрика» (150 тыс. тонн мяса в живом весе в год).

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин отмечает, что объем инвестиций в агропромышленный комплекс региона растет год от года.

«Мы ставим перед собой амбициозные задачи, беремся за масштабные инвестиционные проекты и успешно реализуем их благодаря государственно-частному партнерству», — отмечает губернатор.