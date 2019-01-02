Среда, 2 Января 2019 года
10:15:05 МСК

Российские банки стали охотнее кредитовать пенсионеров

Экономика

Доходы указанной категории граждан хотя и невелики, но стабильны, кроме того, пожилые люди чаще берут краткосрочные потребительские кредиты, и крайне редко — ипотечные

Российские банки стали охотнее кредитовать пенсионеров
Василий Максимов. Все в прошлом. 1889

Москва, 2 января 2019, 10:15 — REGNUM  По итогам десяти месяцев 2018 года российские пенсионеры получили кредитов на 403,3 млрд рублей. Данный показатель на 42% превысил уровень аналогичного периода 2017 года, со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро пишут 24 декабря «Известия».

Отмечается, что за период с января по октябрь текущего года в России появилось 3,5 млн пенсионеров. Также сообщается, что финансовые организации чаще одобряют кредиты пожилым людям (68,7% случаев), в то время как молодежи одобряется лишь 47,6% займов. Это связано с тем, что доходы пенсионеров хотя и невелики, но стабильны, кроме того, указанная категория граждан чаще (в 73,1% случаев) берет краткосрочные потребительские кредиты, и крайне редко (2,4%) — ипотечные.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря совет директоров Банка России принял решение дополнительно повысить на 30% надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые будут предоставляться с 1 апреля 2019 года.

Читайте также: Банк России решил ужесточить требования по выдаче потребительских кредитов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Потребительское кредитование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить