Российские банки стали охотнее кредитовать пенсионеров

Москва, , 10:15 — REGNUM По итогам десяти месяцев 2018 года российские пенсионеры получили кредитов на 403,3 млрд рублей. Данный показатель на 42% превысил уровень аналогичного периода 2017 года, со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро пишут 24 декабря «Известия».

Отмечается, что за период с января по октябрь текущего года в России появилось 3,5 млн пенсионеров. Также сообщается, что финансовые организации чаще одобряют кредиты пожилым людям (68,7% случаев), в то время как молодежи одобряется лишь 47,6% займов. Это связано с тем, что доходы пенсионеров хотя и невелики, но стабильны, кроме того, указанная категория граждан чаще (в 73,1% случаев) берет краткосрочные потребительские кредиты, и крайне редко (2,4%) — ипотечные.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря совет директоров Банка России принял решение дополнительно повысить на 30% надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые будут предоставляться с 1 апреля 2019 года.

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