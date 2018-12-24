Жители Тамбовщины получат доступ к цифровому телевидению бесплатно

Тамбов, , 10:11 — REGNUM В Тамбовской области цифровое телевидение станет доступным даже в тех населённых пунктах, которые находятся в отдалённых территориях и не могут принимать сигнал, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Это стало возможным благодаря заключённому соглашению между администрацией области и компанией «НТВ-ПЛЮС».

Стороны договорились о том, что «НТВ-ПЛЮС» обеспечит жителей отдалённых уголков Тамбовщины бесплатным спутниковым цифровым телевещанием. Предоставление, установку и настройку цифрового пользовательского приёмного оборудования компания проведёт на льготных условиях. В список населённых пунктов, которым будет доступно цифровое ТВ, благодаря заключённому соглашению вошли несколько сел, которые находятся на окраине региона, окружены лесом.

Напомним, что с 15 декабря тамбовчане могут смотреть на телеэкранах уже 20 цифровых каналов. Для перехода на цифровое ТВ необходимо приобрести оборудование. Это либо телевизор стандарта DVB-T2, либо, если телевизор старой модели, — наружная дециметровая антенна и цифровая приставка с поддержкой стандарта DVB-T2.

Чтобы переход на цифру прошел максимально комфортно для населения, в Тамбове и области прошла активная разъяснительная работа, специалисты тамбовского ОРТПЦ объехали все города и районы области. Тамбовчанам объяснили, как правильно выбрать, подключить и использовать приемное оборудование. Органами местного самоуправления было принято решение помочь малообеспеченным тамбовчанам — им подарили и бесплатно установили 20 комплектов оборудования.

Третий этап перехода на «цифру» — это отключение аналогового телевизионного вещания, которое произойдет в Тамбовской области, как и в большинстве субъектов РФ, в июне 2019 года.