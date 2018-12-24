Учёные Томского политеха собрали крупнейшую в мире коллекцию проб углей

Томск, , 10:10 — REGNUM Команда учёных Томского политехнического университета, которая исследует условия и факторы накопления ценных и токсичных элементов-примесей в угольных бассейнах и месторождениях Северной Азии, собрала крупнейшую в мире коллекцию проб углей. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба вуза.

Работы группы осуществлялась в рамках проекта «Условия и факторы накопления ценных и токсичных элементов-примесей в угольных бассейнах». Исследования проводились на основе проб, полученных в Сибири, Дальнем Востоке России, Северном Китае, Монголии, Иране, Армении и Казахстане.

Как пояснил руководитель группы, профессор отделения геологии Инженерной школы природных ресурсов Сергей Арбузов, за время работы удалось охватить порядка 10−11 тысяч образцов. По словам учёного, задачами коллектива являются создание модели металлоносных месторождений и разработка поисковых критериев, по которым будет возможно определять участки с обогащенными углями, не выполняя лишней работы.

Отмечается, что в ближайшие два года в рамках проекта исследователи планируют доизучить территории, каталогизировать аномалии, разработать модели образования основных типов металлоносных углей и критерии их прогнозирования и выявления.

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