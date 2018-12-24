Власти Удмуртии разрешили увеличить цену на проезд по мосту через Каму

Ижевск, , 10:06 — REGNUM Правительство Удмуртии установило новый предельный тариф на проезд по мостам через Каму и Буй. Соответствующее постановление правительства вступает в силу с 1 января и будет действовать в 2019 году, отменяя действие аналогичного документа от 9 декабря 2017 года.

Согласно новому постановлению, оператор может увеличивать тарифы на проезд через мостовые переходы в разных тарифных зонах в диапазоне от 2% до 50,4% до конца следующего года.

Так, в случае установления максимального тарифа наиболее значительно увеличится стоимость проезда для легковых автомобилей через Каму. Предельный тариф установлен в размере 356 рублей при действующем тарифе в 250 рублей. Таким образом, максимальное увеличение может составить 126 рублей, или 50,4%. Для остальных транспортных средств проезд по мосту через Каму может подорожать на 23−24%.

Для проезда по мосту через Буй предусмотрен рост тарифа в размере от 2% до 10% от стоимости проезда, которая действует в настоящее время.

Тариф для третьей зоны — по Камскому мосту и через реку Буй — может быть увеличен в зависимости от типа транспортного средства в диапазоне от 12,42% до 24,1%.

На портале компании — операторе скоростных автомагистралей «Региональная инвестиционная компания» пока об изменении тарифа не сообщается. Кроме того, оператор напоминает о действующей сейчас акции для среднегабаритного двухосного транспорта — стоимость проезда снижена по всем тарифным зонам примерно на 40%.

Напомним, проект строительства мостовых переходов через Каму и Буй был запущен в октябре 2013 года, когда было подписано концессионное соглашение. Стоимость строительства оценивается в 14 млрд рублей. По концессионному соглашению более 10 млрд рублей — средства инвестора, 2,5 млрд рублей — средства инвестиционного фонда РФ и около 1,3 млрд рублей — средства бюджета Удмуртии. В соответствии с соглашением после завершения строительства объект передается концессионеру — ООО «Региональная инвестиционная компания» на 49 лет для взимания платы. Однако в случае недостаточного сбора средств компенсировать выпадающие доходы необходимо из республиканского бюджета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре 2017 года глава Удмуртии Александр Бречалов назвал Камский мост «проектом будущего», но в то же время он отметил, что мосты могут стать дополнительной нагрузкой для регионального бюджета в связи с ошибками в расчетах по прогнозному графику.

Удмуртия по итогам года выплачивает компенсацию выпадающих доходов концессионера в размере 450 млн рублей, поскольку при расчете трафика предполагалось, что по мосту будут ежедневно проезжать около 3 тыс. единиц транспорта, а в реальности переправой пользуются только 2 тыс. машин. В августе министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев говорил, что основным препятствием для роста трафика является плохое состояние дороги после проезда мостов — 13-километровый участок в сторону Нефтекамска, 6 км которого — грунтовая дорога.

При запуске проекта крайним сроком выхода на прибыль назывался 2020 год.

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