Тамбовская область: АПК как драйвер экономики

Тамбов, , 09:57 — REGNUM Агропромышленный комплекс по-прежнему остается основой экономики Тамбовской области. Доля сельского хозяйства в структуре ВРП области в 2018 году прогнозируется на уровне 21,3%. И как в любом аграрном регионе, удачный или неудачный год — во многом зависит от погоды, так что прошедший сезон для тамбовского АПК оказался сложным. И все успехи 2018 года — это, скорее, вопреки внешним обстоятельствам. Тем не менее, Тамбовщине есть чем гордиться.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает агропромышленный комплекс базовой отраслью региона и называет его рост «самым стабильным приоритетом». По его словам, «главным вектором стратегии регионального АПК должно стать развитие экспортного потенциала по мясу и зерну, наращивание производства товаров глубокой переработки и промышленных биотехнологий».

В этих направлениях в течение года удалось достичь весомых результатов. В этом году местные аграрии собрали около 3,6 млн тонн зерна. По оперативным данным Минсельхоза, Тамбовская область по производству зерна занимает девятое место в России и третье — в Центральном федеральном округе. В этом году растениеводы получили хороший урожай ячменя — свыше 900 тысяч тонн. Это третий результат в ЦФО и пятый в стране. Урожай сои вырос в этом году в 1,5 раза по сравнению с 2017-м. По валовому сбору сахарной свеклы регион занимает пятую позицию в российском рейтинге и четвёртую в ЦФО (3,9 млн тонн). Тамбовская область — в пятерке крупнейших российских производителей сахара. Регион сегодня находится на восьмом месте по производству подсолнечника в России (доля в общероссийском производстве, по оперативным данным, составляет 6,5%). По данным Росстата, по итогам трех кварталов область вышла на вторую позицию в ЦФО по производству мяса птицы и четвертую — в стране, а также на второе место в России по производству мяса скота и птицы (в живом весе).

Овощи и фрукты — каждому тамбовчанину

Тамбовская область является привлекательной инвестиционной площадкой для реализации проектов по инновационным технологиям выращивания овощей в закрытом грунте. В текущем году реализуется проект АО «Тепличное» по строительству теплицы площадью 1,1 га, стартовала реализация проекта по строительству тепличного комплекса в Мичуринском районе общей площадью 92 га (первая очередь — строительство теплиц площадью 30 га). Реализация этого проекта позволит полностью обеспечить регион овощами собственного производства.

Регионом взят курс на развитие садоводства для полной самообеспеченности населения области плодами и ягодами. В этих целях созданы максимально благоприятные условия для закладки многолетних насаждений и увеличения валовых сборов плодов и ягод. Научные учреждения ФНЦ им. И.В. Мичурина работают с базисным сертифицированным посадочным материалом, передают его в обычные питомники для закладки маточников для производства посадочного материала всех категорий. При закладке новых садов сельхозтоваропроизводители делают акцент на развитии интенсивного садоводства. В 2018 году садоводами области заложено 763,3 га, из которых интенсивный сад — 513,2 га (67%). Благодаря работе по закладке новых садов, проведенной в предыдущие годы, в 2018 году валовой сбор плодов и ягод ожидается в количестве 48 тысяч тонн.

Для формирования внесезонного обеспечения за счет собственного производства по овощам и плодам в регионе решается задача по наращиванию современных мощностей по хранению плодоовощной продукции. Так, в 2018 году осуществлен ввод мощностей по хранению в размере более 15,6 тыс. тонн единовременного хранения. Сейчас суммарная емкость хранилищ плодоовощной продукции и картофеля в Тамбовской области составляет 223 тыс. тонн единовременного хранения.

Мясомолочные проекты — в приоритеты

Основными направлениями развития животноводства в Тамбовской области являются развитие молочного скотоводства и наращивание производства мяса крупного рогатого скота. Молочное скотоводство планируется развивать за счет увеличения производства в сельскохозяйственных предприятиях. Производство молока в 2018 году ожидается на уровне 197 тыс. тонн (101% к уровню 2017 года). Ежегодный рост производства молока в сельскохозяйственных формированиях происходит за счет обновления стада, создания кормовой базы, реконструкции и модернизации имеющихся ферм, строительства новых молочно-товарных ферм и комплексов. Большая работа проводится по улучшению генетического потенциала животных в сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах путем закупки племенного молодняка из племенных заводов в области и за ее пределами.

В последние годы на территории региона демонстрирует устойчивый рост мясное животноводство, являясь одной из наиболее динамично развивающихся подотраслей агропромышленного комплекса. Наиболее интенсивными темпами идет наращивание объемов производства мяса свиней и птицы. По данным направлениям в регионе формируется экспортный потенциал, предполагающий производство продукции, конкурентоспособной на международном рынке. Развитие экспортных возможностей в мясоперерабатывающей промышленности позволит поставлять за рубеж не сырьевые агроресурсы, а продукты с высокой добавленной стоимостью.

В птицеводстве в 2017 году завершили строительство две крупные птицефабрики замкнутого цикла (ООО «Тамбовская индейка», ОАО «Токаревская птицефабрика») суммарной мощностью 200 тыс. тонн мяса птицы в живом весе в год. Предприятия выходят на проектную мощность. Ожидаемый объем производства мяса в живом весе в 2018 году составит около 550 тыс. тонн.

Переработке — главную роль

Пищевая и перерабатывающая промышленность в течение многих лет являются самыми эффективными отраслями промышленного производства в регионе. В 2018 году ожидается сохранение лидирующих позиций в Центральном федеральном округе. По итогам 9 месяцев этого года в Тамбовской области индекс «производство пищевых продуктов» является самым высоким в ЦФО и составляет 129,3% относительно аналогичного периода прошлого года.

Наибольшие темпы роста в 2018 году ожидаются по следующим видам продукции: мясо, включая мясо птицы — 116% (по прогнозу, будет произведено более 300 тыс. тонн); комбикорма — 119% (произведено около 1000 тыс. тонн); муки — 117% (более 310 тыс. тонн).

Обеспеченность сырьевой базой, востребованность продукции местного производства на внешних и внутренних рынках, государственная поддержка способствует реализации на территории области новых инвестиционных проектов.

В масложировой отрасли АО МПК «Максимовский» реализует крупнейший инвестиционный проект — расширение производства переработки семян подсолнечника с 375 до 700 тонн в сутки. По итогам 2017 г. продукция масложировой отрасли занимает 13,5% в общем экспорте продовольствия и сырья региона. Увеличение объемов производства растительного масла позволит нарастить объемы экспорта.

Высокими темпами идет строительство мясоперерабатывающего комбината ООО «Мясокомбинат «Зеленый Гай» в Мичуринском районе. Проектная мощность — забой 1000 голов в сутки.

Зерно — за пределы региона

Согласно продовольственному балансу, Тамбовская область производит гораздо больше зерна, чем потребляет. Ежегодно собранный урожай позволяет не только обеспечить собственные нужды, но и осуществлять поставки в другие регионы страны и на экспорт. Вывоз зерна за пределы области составляет почти 2 млн тонн. За три квартала этого года с территории области вывезено зерна железнодорожным транспортом в экспортном направлении 746,7 тыс. тонн, что в 3,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Одним из приоритетных направлений развития пищевой и перерабатывающей промышленности региона являются проекты, направленные на переработку большого количества зерна, в том числе и глубокую, позволяющие производить новую продукцию с высокой добавленной стоимостью.

В настоящее время в городе Уварово ООО «Ладесол-Тамбов» приступило к реализации проекта «Строительство завода по глубокой переработке зерна». После выхода на проектную мощность предприятие будет перерабатывать 150 тыс. тонн зерновых фуражного качества и производить 90 тыс. тонн концентрированных белковых продуктов.

В Никифоровском районе завершено строительство мукомольного комплекса ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов». Реализация проекта позволит предприятию увеличить производительность завода до 1200 тонн в сутки и стать одним из крупнейших мукомольных заводов России.

На АПК в Тамбовской области приходится 70% всех инвестиционных проектов. Их насчитывается 56, и реализуются они в каждом районе области. Новые предприятия и инфраструктура появились в разных сферах производства: мелиорация и потребкооперация, картофеле‑ и фруктохранилища, тепличные, птицеводческие, свиноводческие, молочные, рыбные комплексы и др. В целом в 2018 году инвестиции в АПК Тамбовской области, по прогнозу, составят 35 миллиардов рублей.

Тамбовская область: АПК как драйвер экономики

Агропромышленный комплекс по-прежнему остается основой экономики Тамбовской области. Доля сельского хозяйства в структуре ВРП области в 2018 году прогнозируется на уровне 21,3%. И как в любом аграрном регионе, удачный или неудачный год — во многом зависит от погоды, так что прошедший сезон для тамбовского АПК оказался сложным. И все успехи 2018 года — это, скорее, вопреки внешним обстоятельствам. Тем не менее, Тамбовщине есть чем гордиться.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает агропромышленный комплекс базовой отраслью региона и называет его рост «самым стабильным приоритетом».

«Главным вектором стратегии регионального АПК должно стать развитие экспортного потенциала по мясу и зерну, наращивание производства товаров глубокой переработки и промышленных биотехнологий, а также выход на самообеспеченность региона молоком и плодоовощной продукцией», — отметил он в своем ежегодном сообщении депутатам областной думы.

В этом году местные аграрии собрали около 3,6 млн тонн зерна. По оперативным данным Минсельхоза, Тамбовская область по производству зерна занимает девятое место в России и третье — в Центральном федеральном округе. В этом году растениеводы получили хороший урожай ячменя — свыше 900 тысяч тонн. Это третий результат в ЦФО и пятый в стране. Урожай сои вырос в этом году в 1,5 раза по сравнению с 2017-м. По валовому сбору сахарной свеклы регион занимает пятую позицию в российском рейтинге и четвёртую в ЦФО (3,9 млн тонн). Тамбовская область — в пятерке крупнейших российских производителей сахара. Регион сегодня находится на восьмом месте по производству подсолнечника в России (доля в общероссийском производстве, по оперативным данным, составляет 6,5%). По данным Росстата, по итогам трех кварталов область вышла на вторую позицию в ЦФО по производству мяса птицы и четвертую — в стране, а также на второе место в России по производству мяса скота и птицы (в живом весе).

Овощи и фрукты — каждому тамбовчанину

Тамбовская область является привлекательной инвестиционной площадкой для реализации проектов по инновационным технологиям выращивания овощей в закрытом грунте. В текущем году реализуется проект АО «Тепличное» по строительству теплицы площадью 1,1 га, стартовала реализация проекта по строительству тепличного комплекса в Мичуринском районе общей площадью 92 га (первая очередь — строительство теплиц площадью 30 га). Реализация этого проекта позволит полностью обеспечить регион овощами собственного производства.

Регионом взят курс на развитие садоводства для полной самообеспеченности населения области плодами и ягодами. В этих целях созданы максимально благоприятные условия для закладки многолетних насаждений и увеличения валовых сборов плодов и ягод. Научные учреждения ФНЦ им. И.В. Мичурина работают с базисным сертифицированным посадочным материалом, передают его в обычные питомники для закладки маточников для производства посадочного материала всех категорий. При закладке новых садов сельхозтоваропроизводители делают акцент на развитии интенсивного садоводства. В 2018 году садоводами области заложено 763,3 га, из которых интенсивный сад — 513,2 га (67%). Благодаря работе по закладке новых садов, проведенной в предыдущие годы, в 2018 году валовой сбор плодов и ягод ожидается в количестве 48 тысяч тонн.

Для формирования внесезонного обеспечения за счет собственного производства по овощам и плодам в регионе решается задача по наращиванию современных мощностей по хранению плодоовощной продукции. Так, в 2018 году осуществлен ввод мощностей по хранению в размере более 15,6 тыс. тонн единовременного хранения. Сейчас суммарная емкость хранилищ плодоовощной продукции и картофеля в Тамбовской области составляет 223 тыс. тонн единовременного хранения.

Мясомолочные проекты — в приоритеты

Основными направлениями развития животноводства в Тамбовской области являются развитие молочного скотоводства и наращивание производства мяса крупного рогатого скота. Молочное скотоводство планируется развивать за счет увеличения производства в сельскохозяйственных предприятиях. Производство молока в 2018 году ожидается на уровне 197 тыс. тонн (101% к уровню 2017 года). Ежегодный рост производства молока в сельскохозяйственных формированиях происходит за счет обновления стада, создания кормовой базы, реконструкции и модернизации имеющихся ферм, строительства новых молочно-товарных ферм и комплексов. Большая работа проводится по улучшению генетического потенциала животных в сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах путем закупки племенного молодняка из племенных заводов в области и за ее пределами.

В последние годы на территории региона демонстрирует устойчивый рост мясное животноводство, являясь одной из наиболее динамично развивающихся подотраслей агропромышленного комплекса. Наиболее интенсивными темпами идет наращивание объемов производства мяса свиней и птицы. По данным направлениям в регионе формируется экспортный потенциал, предполагающий производство продукции, конкурентоспособной на международном рынке. Развитие экспортных возможностей в мясоперерабатывающей промышленности позволит поставлять за рубеж не сырьевые агроресурсы, а продукты с высокой добавленной стоимостью.

В птицеводстве в 2017 году завершили строительство две крупные птицефабрики замкнутого цикла (ООО «Тамбовская индейка», ОАО «Токаревская птицефабрика») суммарной мощностью 200 тыс. тонн мяса птицы в живом весе в год. Предприятия выходят на проектную мощность. Ожидаемый объем производства мяса в живом весе в 2018 году составит около 550 тыс. тонн.

Переработке — главную роль

Пищевая и перерабатывающая промышленность в течение многих лет являются самыми эффективными отраслями промышленного производства в регионе. В 2018 году ожидается сохранение лидирующих позиций в Центральном федеральном округе. По итогам 9 месяцев этого года в Тамбовской области индекс «производство пищевых продуктов» является самым высоким в ЦФО и составляет 129,3% относительно аналогичного периода прошлого года.

Наибольшие темпы роста в 2018 году ожидаются по следующим видам продукции: мясо, включая мясо птицы — 116% (по прогнозу, будет произведено более 300 тыс. тонн); комбикорма — 119% (произведено около 1000 тыс. тонн); муки — 117% (более 310 тыс. тонн).

Обеспеченность сырьевой базой, востребованность продукции местного производства на внешних и внутренних рынках, государственная поддержка способствует реализации на территории области новых инвестиционных проектов.

В масложировой отрасли АО МПК «Максимовский» реализует крупнейший инвестиционный проект — расширение производства переработки семян подсолнечника с 375 до 700 тонн в сутки. По итогам 2017 г. продукция масложировой отрасли занимает 13,5% в общем экспорте продовольствия и сырья региона. Увеличение объемов производства растительного масла позволит нарастить объемы экспорта.

Высокими темпами идет строительство мясоперерабатывающего комбината ООО «Мясокомбинат «Зеленый Гай» в Мичуринском районе. Проектная мощность — забой 1000 голов в сутки.

Зерно — за пределы региона

Согласно продовольственному балансу, Тамбовская область производит гораздо больше зерна, чем потребляет. Ежегодно собранный урожай позволяет не только обеспечить собственные нужды, но и осуществлять поставки в другие регионы страны и на экспорт. Вывоз зерна за пределы области составляет почти 2 млн тонн. За три квартала этого года с территории области вывезено зерна железнодорожным транспортом в экспортном направлении 746,7 тыс. тонн, что в 3,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Одним из приоритетных направлений развития пищевой и перерабатывающей промышленности региона являются проекты, направленные на переработку большого количества зерна, в том числе и глубокую, позволяющие производить новую продукцию с высокой добавленной стоимостью.

В настоящее время в городе Уварово ООО «Ладесол-Тамбов» приступило к реализации проекта «Строительство завода по глубокой переработке зерна». После выхода на проектную мощность предприятие будет перерабатывать 150 тыс. тонн зерновых фуражного качества и производить 90 тыс. тонн концентрированных белковых продуктов.

В Никифоровском районе завершено строительство мукомольного комплекса ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов». Реализация проекта позволит предприятию увеличить производительность завода до 1200 тонн в сутки и стать одним из крупнейших мукомольных заводов России.

На АПК в Тамбовской области приходится 70% всех инвестиционных проектов. Их насчитывается 56, и реализуются они в каждом районе области. Новые предприятия и инфраструктура появились в разных сферах производства: мелиорация и потребкооперация, картофеле‑ и фруктохранилища, тепличные, птицеводческие, свиноводческие, молочные, рыбные комплексы и др. В целом в 2018 году инвестиции в АПК Тамбовской области, по прогнозу, составят 35 миллиардов рублей.