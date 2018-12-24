На приморском «дальневосточном гектаре» в тайге пекут экологический хлеб

Владивосток, , 09:57 — REGNUM В Приморье, недалеко от села Ястребовка Партизанского района, на полученном «дальневосточном гектаре» предприниматели построили пекарню на русских печах, жерновую мельницу и выпекают хлеб по рецептам далёких предков. Заказы на уникальный, экологически чистый и полезный продукт принимают в соцсетях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

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Предприниматель Андрей Шаблов и его сподвижники для реализации «хлебной» идеи тщательно выбирали участок. Выбор остановили на участке у горы Ястребовка, где в окружении сопок расположена экологически чистая долина, течёт река.

«Настоящий крестьянский хлеб должен выпекаться не только по традиционному рецепту, но и в обстановке нормальной чистейшей экологии. Хлеб живой, он всё чувствует, перенимает на себя, впитывает. У хлеба должен быть природный дух, особенный, чистый. Поэтому и хотелось, чтобы в нашем хлебе, помимо правильной цельнозерновой муки, хмелевой закваски, природной соли и мёда, был ещё и чистейший воздух, живая вода, запах тайги, была сама суть жизни — зов земли. Только всё это, соединившись в хлебе, даёт человеку силу, добро и здоровье», — считает инициатор проекта Андрей Шаблов.

Добраться до пекарни можно только на внедорожнике либо пешком, но гостей это не останавливает — многие приезжают сюда из соседних населённых пунктов, чтобы познакомиться с необычным местом, посмотреть на мельницу с каменными жерновами и купить экологически чистую хлебобулочную продукцию.

Пекарня делает адресную доставку по заявкам, которые поступают через социальные сети из Партизанска, Находки, Артёма и Владивостока.

По словам предпринимателей, у них высокие требования к качеству, но и цель стоит того — воссоздать тот самый настоящий русский хлеб на Дальнем Востоке.

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Как пояснили в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Приморский край лидирует по количеству выданных гектаров. На сегодняшний день заключено почти 13,5 тысяч договоров. Для получателей «дальневосточных гектаров» в крае доступны 24 меры государственной поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке. Оформление участка проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования участок можно безвозмездно получить в собственность или длительную аренду.