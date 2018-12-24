Северный широтный ход: ямальский опыт ГЧП рекомендуют всей России

Салехард, , 10:24 — REGNUM На Ямале идёт реализация масштабных проектов, которые строятся путём государственно-частного партнёрства. Это Северный широтный ход с его железнодорожными путями, мостами, а также реконструкция аэропорта в Новом Уренгое. Почему Ямал выбрал именно такую модель реализации проектов, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пояснил во время прямой линии 23 ноября 2018 года.

Государственно-частное партнерство — это когда власти региона получают функционирующий объект, а бизнес зарабатывает средства на последующей эксплуатации возведённого им же объекта. То есть речь идёт о концессии. Причём существует несколько форм ГЧП, где предусматриваются и бюджетные вливания. Как это работает на Ямале, Дмитрий Артюхов объяснил на прямой линии.

«При ГЧП оплата идёт по результату. Не авансом. Мы видим, к сожалению, вокруг много недостроев, брошенных объектов. Разные причины: недобросовестные подрядчики, экономический кризис. В итоге — нет объекта. Концессия этот риск значительно снижает. Мы не заплатим за аэропорт в Новом Уренгое, пока он не будет построен. По уренгойскому аэропорту, по конкурсу, мы, наоборот, снизили оплату. Бюджетных вложений не потребовалось. Мы же предполагали три миллиарда рублей вливаний, плюс софинансирование взлётной полосы. Там не только терминал надо реконструировать, но и полоса, которую надо «капиталить». Считали ранее, что не сможем выполнить две задачи в рамках одного решения. В результате торгов оказалось всё возможно», — отметил преимущества ГЧП губернатор Ямала.

Он также уточнил, что концессионер будет эксплуатировать полосу Нового Уренгоя в ближайшие 30 лет, то есть у него есть мотивация сделать всё качественно.

Отметим, что глава правительства России Дмитрий Медведев рекомендовал распространить среди регионов страны ямальский опыт государственно-частного партнёрства при развитии инфраструктурных проектов.

«Северный широтный ход — это проект не только Ямала — это проект всей страны. Его реализация даст дополнительное дыхание в северо-западные регионы страны — это Коми, Вологда, вплоть до Балтийских портов. Это маленькие города и посёлки, которые вдоль железной дороги расположены. Плюс 25 млн тонн груза в год — это существенная прибавка и другой темп жизни», — подытожил разговор о преимуществах ГЧП Дмитрий Артюхов.

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