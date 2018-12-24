Дагестан обновил автопарк школьных автобусов и карет скорой помощи

Махачкала, , 09:13 — REGNUM Дагестан обновил свой автопарк: в республику поступили 140 школьных автобусов и 24 кареты скорой медицинской помощи. Весь транспорт российского производства, он приобретён за счет федерального бюджета, сообщили ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе администрации региона.

В ходе рабочего совещания глава Дагестана Владимир Васильев подчеркнул важность поступления нового автотранспорта для республики.

«Для нас самое дорогое — дети. И они перевозятся сегодня на машинах, имеющих срок эксплуатации свыше 10 лет. Но теперь мы сможем полностью обновить весь парк школьного автотранспорта», — сказал политик. Он добавил, что за счет средств из бюджета республики также будет повышен размер заработной платы водителей.

Читайте также: Северному Кавказу выделили 201 школьный автобус и 102 машины скорой помощи

Напомним, распоряжением правительства России от 5 сентября 2018 года была предусмотрена поставка в субъекты страны в общей сложности 1327 школьных автобусов и 895 автомобилей скорой помощи. Из федерального бюджета на эти цели были предусмотрены средства в размере 5 млрд рублей. Однако распоряжением от 27 октября 2018 года было выделено дополнительно ещё 5 млрд рублей, теперь уже из резервного фонда правительства РФ, на закупку для регионов ещё 1200 автобусов и 800 карет скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально Дагестану планировалось поставить только 70 школьных автобусов. Однако, изучив потребность республики, Министерство просвещения России приняло решение о выделении ещё 70 единиц. Новые машины прежде всего получат общеобразовательные учреждения, которые наиболее удалены от населенных пунктов, где проживают учащиеся.

Читайте ранее в этом сюжете: До конца 2018 года Дагестан получит 140 новых школьных автобусов