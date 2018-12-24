Крупнейшие банки США отчитались о готовности выдавать кредиты

Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Руководители шести крупнейших банков Соединенных Штатов уверили главу американского минфина Стивена Мнучина в стабильном состоянии своих кредитных организаций. Об этом глава ведомства написал 24 декабря в своем Twitter.

Сообщается, что Мнучин провел телефонные переговоры с такими банками, как Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Bank of America, Citi, Wells Fargo и Morgan Stanley. Главные исполнительные директора организаций заверили главу минфина США в наличии достаточного объёма ликвидности, который можно направить на потребительское кредитование и кредиты в сфере бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава американского минфина Стивен Мнучин заявил, что президент США Дональд Трамп не собирается увольнять главу Федеральной резервной системы Соединенных Штатов (ФРС) Джерома Пауэлла, хотя и недоволен работой организации.

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