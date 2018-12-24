Киев подсчитал убытки от конкуренции с «Северным потоком — 2»

Киев, , 07:48 — REGNUM Потери «дочки» украинского «Нафтогаза» — предприятия «Укртрансгаз» — от снижения тарифов на транзит газа в 2019 году могут составить 22 млрд гривен (около 55 млрд рублей). Об этом говорится в сообщении на сайте «Укртрансгаза».

Отмечается, что ранее национальная комиссия (украинский регулятор в сфере энергетики и коммунальных услуг) вдвое понизила тарифы на услуги транспортировки российского «голубого топлива» с целью повысить конкурентоспособность газотранспортной системы Украины.

В «Укртрансгазе» подчеркнули, что введенный тариф не позволит предприятию своевременно закупать газ для технических нужд, а также выплачивать заработные платы персоналу и производить ремонтные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря стало известно, что национальной комиссией были в два раза снижены тарифы на транспортировку газа украинским оператором газотранспортной системы «Укртрансгаз». По словам главы комиссии Оксаны Кривенко, тариф был снижен временно на период 2019 года для повышения конкурентоспособности украинской ГТС по отношению к «Северному потоку — 2».

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