В Казахстане утвердили предельную цену на нефтяной газ

Астана, , 07:47 — REGNUM Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев подписал приказ об утверждении предельной цены на сжиженный нефтяной газ, реализуемый на внутреннем рынке, сообщает 24 декабря издание Zakon.kz.

Предельная цена установлена в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок республики вне электронных торговых площадок. С 1 января по 31 марта 2019 года предельная цена установлена на уровне 38,7 тыс. тенге ($104) за тонну без учета НДС.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря министр энергетики Казахстана утвердил предельные тарифы на электроэнергию. Согласно приказу министра, тарифы останутся неизменными до 2025 года.

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