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Две станции московского метро оформят в футуристическом стиле

Экономика

Еще три станции БКЛ оформят в стиле хай-тек

Москва, 24 декабря 2018, 07:42 — REGNUM  Две станции Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена оформят в футуристическом стиле. На космический дизайн станций «Зюзино» и «Калужская» авторов проекта вдохновил основоположник теоретической космонавтики Константин Циолковский, сообщается на портале мэра Москвы.

Станцию метро «Калужская» сделают похожей на каюту космического корабля, а подвесной 3D-потолок будет напоминать Млечный Путь.

В оформлении станции «Зюзино» будет использоваться опыт архитекторов, работающих в футуристическом стиле. Главной особенностью станции станет декоративный подвесной потолок в виде пчелиных сот.

Еще три станции БКЛ — «Рубцовская», «Проспект Вернадского» и «Аминьевское шоссе» — выполнят в стиле хай-тек.

Все пять станций войдут в состав участка «Каховская» — «Улица Новаторов», их открытие запланировано на 2020 год.

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Как сообщало ИА REGNUM, Большая кольцевая линия метро соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от уже существующего кольца. Замкнуть Большую кольцевую линию метро планируют в 2022—2023 гг. В Москве протяженность линий столичного метрополитена за восемь лет увеличилась на 35%.

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