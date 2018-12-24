Понедельник, 24 Декабря 2018 года
07:58:21 МСК

В Восточно-Казахстанской области построят мусороперерабатывающий завод

Экономика

Завод будет перерабатывать 50 тонн отходов в сутки

Астана, 24 декабря 2018, 07:34 — REGNUM  Аким (глава) Восточно-Казахстанской области Данил Ахметов одобрил проект строительства мусороперерабатывающего завода в городе Риддере, сообщает издание Altaynews.

С предложением к руководству региона вышли местные предприниматели. Бизнесмены уже составили проектно-сметную документацию. Планируется, что завод будет перерабатывать 50 тонн твердых бытовых отходов в сутки и до 30 тыс. тонн в год.

Напомним, согласно новым поправкам в Экологический кодекс Казахстана, с 1 января 2019 года вводится запрет на прием полигонами нескольких видов отходов, в том числе пластмассы, пластика, полиэтилена, макулатуры, картона и других материалов.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев запустил мусороперерабатывающий завод в Алма-Ате

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить