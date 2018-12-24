В Восточно-Казахстанской области построят мусороперерабатывающий завод

Астана, , 07:34 — REGNUM Аким (глава) Восточно-Казахстанской области Данил Ахметов одобрил проект строительства мусороперерабатывающего завода в городе Риддере, сообщает издание Altaynews.

С предложением к руководству региона вышли местные предприниматели. Бизнесмены уже составили проектно-сметную документацию. Планируется, что завод будет перерабатывать 50 тонн твердых бытовых отходов в сутки и до 30 тыс. тонн в год.

Напомним, согласно новым поправкам в Экологический кодекс Казахстана, с 1 января 2019 года вводится запрет на прием полигонами нескольких видов отходов, в том числе пластмассы, пластика, полиэтилена, макулатуры, картона и других материалов.

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