Понедельник, 24 Декабря 2018 года
08:26:31 МСК

Рубль «обвалила» падающая нефть

Экономика

Комментарий аналитика о курсах валют на 20 декабря

Рубль «обвалила» падающая нефть
Рубль

Москва, 24 декабря 2018, 07:05 — REGNUM  На Московской бирже 21декабря рубль продолжал лететь вниз и по отношению к доллару, и к евро. С утра слабая попытка рубля укрепиться была довольно быстро подавлена агрессией иностранных валют, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

К вечеру 21 декабря российская валюта ослабла на 0,51% по отношению к доллару до 68,84 руб., а к евро — на 0,1% до 78,23 руб. Рубль обвалила падающая нефть. На рынках, видимо, возникли опасения нового глобального кризиса. Цена нефти смеси Brent рухнула на 2,3% до $53,51 за баррель.

Индекс российских гособлигаций RGBI 21 декабря упал на 0,09%. Доллар взял успешный реванш по отношению к евро. Курс евро к доллару упал на 0,66% до 1,137 долл. за евро. Исходя из внешнего негатива, прогноз по курсу доллара на сегодня, 24 декабря, повышается до 68−69,5 руб., а по курсу евро — до 78−79 руб.

Читайте также: Курс доллара превысил 69 рублей впервые с сентября

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курсы валют
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить