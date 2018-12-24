Москва, , 07:05 — REGNUM На Московской бирже 21декабря рубль продолжал лететь вниз и по отношению к доллару, и к евро. С утра слабая попытка рубля укрепиться была довольно быстро подавлена агрессией иностранных валют, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

К вечеру 21 декабря российская валюта ослабла на 0,51% по отношению к доллару до 68,84 руб., а к евро — на 0,1% до 78,23 руб. Рубль обвалила падающая нефть. На рынках, видимо, возникли опасения нового глобального кризиса. Цена нефти смеси Brent рухнула на 2,3% до $53,51 за баррель.

Индекс российских гособлигаций RGBI 21 декабря упал на 0,09%. Доллар взял успешный реванш по отношению к евро. Курс евро к доллару упал на 0,66% до 1,137 долл. за евро. Исходя из внешнего негатива, прогноз по курсу доллара на сегодня, 24 декабря, повышается до 68−69,5 руб., а по курсу евро — до 78−79 руб.

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