К авиакомпании «Якутия» применили «пожарные» меры

Якутск, , 05:58 — REGNUM Авиакомпанию «Якутия», накопившую большие долги перед лизингодателями, глава республики Айсен Николаев решил посадить на прямые субсидии, передаёт корреспондент ИА REGNUM. При этом он отметил, что бесконечные займы компанию не спасут.

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Айсен Николаев всерьёз взялся за якутскую авиакомпанию, признав, что проблемы копились годами.

«Надо признать, что проблема возникла не вчера, сегодня мы пожинаем плоды, которые копились десять лет. Причем, как ни парадоксально звучит, причина кроется в том числе в «тучных» (для компании) годах. Когда дела «Якутии» шли в гору, было принято решение усилить направление работы по Краснодарскому «кусту». Были даже наполеоновские планы забрать себе все маршруты юга России на обслуживание. А спустя несколько лет выяснилось, что ставка на регион не сработала. Переоценили силы, не просчитали рынок. И сегодня это направление вместо гарантированной прибыли даёт «Якутии» до 100 с лишним миллионов рублей убытка… до недавнего времени об этом никто даже не говорил. Грешили на дорогой лизинг в валюте, на кризис, на упавший рубль… Сегодня мы «пожарные» меры приняли, в том числе обновили руководство: теперь это люди, более близкие к авиации, специфике отрасли, хорошо знающие проблематику и подводные камни», — цитирует главу Якутии «Якутск вечерний».

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Глава республики добавил, что бесконечные займы компанию не спасут, лишь только увеличат долги. По его мнению, необходимо рассчитать прямую чистую рентабельность, а компанию садить на прямые субсидии.

«Так будет проще для нас и выгоднее для населения. Этим и займемся. И это я привёл только один пример, а госкомпаний, пусть и не столь значимых, у нас ещё много», — сказал Николаев.

Он также заверил, что работа «Якутии» будет стабилизирована в течение полугода.

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Как сообщало ИА REGNUM, «Якутия» не реагировала на замечания, связанные с безопасностью полётов и поддержанием лётной годности воздушных судов. Росавиация в течение года пыталась обратить внимание руководства авиакомпании на проблемы, в числе которых неудовлетворительное финансовое состояние компании. Но реакции не последовало. В октябре ведомство по итогам внеплановой проверки, поводом для которой стал выезд принадлежащего авиакомпании самолёта «Суперджет» за пределы взлётно-посадочной полосы, запретило с 5 ноября «Якутии» выполнять международные рейсы.

«Якутия» нарушала максимальную продолжительность полётных смен экипажей, не выполняла техобслуживание воздушных судов в установленные сроки, не выдерживала сроки замены деталей самолётов с ограниченным ресурсом, фальсифицировала производственно-техническую документацию.