Отопительный скандал: теплоснабжающую госкомпанию вывели из-под удара

Нижний Новгород, , 04:29 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области признал необоснованным требование АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» о признании несостоятельным главного должника из числа теплоснабжающих компаний региона — ООО «Управляющая компания «Нижегородская областная коммунальная компания». При этом за последний месяц долги «дочки» правительственного АО «Нижегородская областная коммунальная компания» выросли с 173 до 207 млн рублей. Во введении наблюдения — первого этапа банкротной процедуры истцу отказали, но решение может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в сентябре 2018 года поставщик газа в очередной раз напомнил властям, что из-за многомиллионной и постоянно растущей задолженности теплоснабжающих компаний области есть риск срыва отопительного сезона для 1,5 тыс. домов и 221 социально-значимого объекта в восьми районах. Возглавило антирейтинг должников ООО «Управляющая компания «Нижегородская областная коммунальная компания». На начало ноября 2018 года из 570 млн рублей общей задолженности пяти компаний на ООО приходилось 173 млн рублей. На середину декабря 2018 года сумма долга пяти основных должников составила 550 млн рублей, но при этом доля правительственной «дочки» выросла до 207 млн рублей.

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10 октября 2018 года поставщик газа обратился с исковым заявлением, в котором потребовал признать должника банкротом. В качестве обоснования была предъявлена лишь часть долга — 1 115 959,74 рубля. Это была вторая попытка этой же компании обанкротить ООО, предыдущая также была неудачной.

Мотивировочное решение суда пока не изготовлено, подробности неизвестны, но в результативной части решения, которое пока не вступило в законную силу, отмечается, что заявление АО признано необоснованным, во введении процедуры наблюдения было отказано, а производство по заявлению АО прекращено.

Определение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО «Управляющая компания «Нижегородская областная коммунальная компания» — «дочерняя компания» АО «Нижегородская областная коммунальная компания», которое учреждено нижегородским правительством для управления теплосетевыми активами на территории региона.