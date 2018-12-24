«Татфондбанк» передумал банкротить сына мэра Казани?

Казань, , 04:13 — REGNUM В едином федеральном реестре юридически значимых сведений о деятельности юрлиц появилась запись от ПАО «Татфондбанк» об аннуляции планов по подаче банкротного иска к Тимуру Метшину, чьи данные соответствуют данным сына мэра Казани Ильсура Метшина и племянника мэра Нижнекамска Айдара Метшина. Сообщение о том, что к Метшину-младшему планируется подать иск о банкротстве в связи с признаками несостоятельности, появилось в реестре в конце ноября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM

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21 декабря 2018 года было опубликовано сообщение об аннуляции предыдущих намерений, но причина не сообщается:

«ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего — государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», сообщает об аннулировании опубликованного ранее сообщения о своем намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) Метшина Тимура Ильсуровича (ИНН 165 126 766 499)».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тимур Метшин является соучредителем шести юрлиц в Казани и Нижнекамске, все они являются действующими. В ряде из них Метшин является единственным владельцем, например, в казанском ООО «Дельта», созданном три года назад для предоставления финансовых услуг. ООО является совладельцем ООО «Полибиохим» (Менделеевск), которое было создано в октябре 2018 года. Ранее фирма была соучредителем одноимённого АО «Полибиохим», ликвидированного в октябре 2018 года. В компаниях совпадает и состав владельцев, и гендиректор — Валерий Самилов. Вот только АО в одном из судебных дел фигурировало как должник обанкроченного год назад «Татфондбанка» (сумма — почти 60 млн рублей), а у ООО таких долговых обязательств уже нет.

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Напомним, ТФБ лишился лицензии в марте 2017 года, а признан банкротом спустя месяц после этого. На ноябрь 2018 года долги ТФБ перед кредиторами превышают 166 млрд рублей.