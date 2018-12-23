«Этого события ждали 39 лет»: на Ямале ускоренно строят платный мост

Салехард, , 21:33 — REGNUM На Ямале стартовало строительство моста через реку Пур. Этот путепровод свяжет восточную часть ЯНАО с основной сетью региональных дорог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Ямальцы называют начало строительства моста через Пур историческим событием. Кроме того, данный мостовой переход является одним из звеньев Северного широтного хода.

«К этому событию мы шли 39 лет. У нас по плану три года на строительство этого объекта. Но, мостовики обещают сделать ускорено, за два. На самом деле, долгожданное событие для жителей восточной части округа: для Красноселькупского района, для Тазовского, для посёлка Уренгой, для наших предприятий», — заявил на прямой линии 23 декабря губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

В декабре правительство ЯНАО подписало концессионное соглашение о строительстве моста через реку Пур с «Региональной инфраструктурной компанией». Подрядчиком проекта выступает АО «Мостострой-11».

Гендиректор АО «Мостострой-11» Николай Руссу отмечает, что мост через Пур будет строиться по беспрерывной технологии, как строился Керченский мост, на возведении которого работала компания.

Длина нового балочного моста составит 1023 метра — с подходами и насыпью почти 1700 метров. Массивную конструкцию установят на 11 опор. Предусмотрен судоходный габарит: движению водных средств, лодок, катеров и крупных судов ничего не помешает. Проезд автомобилей будет организован по двум полосам с максимальной скоростью движения 100 километров в час.

Проезд по мосту будет платным. Безвозмездно проедут легковые автомобили, а также транспорт социальных и экстренных служб. Сейчас 74% трафика через реку Пур приходится на грузовой транспорт весом более 10 тонн и строительную технику. Открытие моста запланировано на 2021 год. На его строительство требуется не менее 8 млрд рублей.

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