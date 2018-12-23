Глава Ямала: «Развитие промышленности упирается в Северный широтный ход»

Салехард, , 20:36 — REGNUM На Ямале промышленность пока широко представлена топливно-энергетическим комплексом. Остальные сферы промпроизводства не могут развернуться в ЯНАО в полную силу по причине плохой транспортной доступности автономного округа, сообщил на прямой линии 23 декабря 2018 года глава региона Дмитрий Артюхов.

Он пояснил, что на Ямале есть нефтегазовая промышленность, которую стимулировать финансами не нужно, она является донором региона и даёт стране более триллиона рублей налогов.

«У нас есть ряд направлений, которые надо стимулировать. Мы находимся рядом с Полярным Уралом, он богат на многие полезные ископаемые, но мы никак не можем к ним качественно подойти. Я убеждён, что логистические проекты — железная дорога, Северный широтный ход — во многом развяжут нам руки. Но сейчас в нашу восточную зону, где сейчас происходит мощнейшее строительство, завозятся миллионы тонн строительных материалов. Всё везётся с Челябинской, Свердловской области, потому что наш Полярный Урал логистически недоступен», — пояснил Дмитрий Артюхов.

По мнению губернатора ЯНАО, когда Северный широтный ход заработает, появится кратчайшее логистическое плечо, и те тонны стройматериалов, которые сейчас везутся за тысячи километров, могут быть разработаны на Ямале.