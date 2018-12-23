Главгосэкспертиза дала положительное заключение по проекту 4-ой линии Ямал

Салехард, , 20:01 — REGNUM Главгосэкспертиза РФ одобрила проект 4-й технологической линии по производству сжиженного газа проекта Ямал СПГ на базе Южно-Тамбейского месторождения производительностью до 1 млн. тонн в год — сообщает информационное агентство Нефтегаз.Ру со ссылкой на сайт Главгосэкспертизы.

Первоначальный проект предусматривал создание трех линий общей мощностью 16,5 млн т /г од. Первая линия Ямал СПГ была запущена в декабре 2017 года, вторая — досрочно в августе 2018 года, третья — с опережением сроков на 1 год — запущена 11 декабря 2018 года.

Одновременно была запланирована и четвертая, опытная, линия Ямал СПГ мощностью до 1 млн т/год.Производительность четвертой линии в 1 млн. тонн в год ограничена имеющимися газовыми турбинами на 25 МВт российского производства.

На линии будет применяться российская технология Арктический каскад, которая снизит себестоимость производства СПГ. В условиях холодного климата ЯНАО производительность линии оказалась на 10% выше номинальной мощности — это значительное преимущество по сравнению с другими поставщиками СПГ.

В августе 2018 г. объявлен список компаний — поставщиков оборудования — это российские предприятия «Криогенмаш», «Атомэнергомаш», «Роскосмос», «Казанькомпрессормаш».

На заводе в поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) будут построены установки по подготовке и сжижению газа, наружные установки, главный компрессор, производственные здания, подстанции и комплекс охраны, проложены коммуникации и трубопроводы, построены автодороги.