Выдача лицензий на месторождения арктического шельфа скоро возобновится

Москва, , 19:45 — REGNUM Мораторий на выдачу лицензий на разработку шельфа в Арктике скорее всего будет снят после принятия закона о проведении аукционов по спорным участкам континентального шельфа — сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра природных ресурсов и экологии Евгения Киселева.

«Я думаю, что после принятия закона будет снято ограничение на мораторий и компании внесут свои предложения по участкам», — сказал он, отметив однако, что большого оживления по выдаче участков на шельфе не ожидается.

На этой неделе Совет Федерации РФ поддержал закон об аукционах по спорным участкам недр континентального шельфа, согласно которому аукционы проводятся в случае спорных ситуаций между теми, у кого есть лицензии на разработку шельфа. Право на разработку арктического шельфа имеется только у «Роснефти» и «Газпрома» — частные компании к этим месторождениям не допускаются.