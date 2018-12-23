В Кабардино-Балкарии завершился кадровый конкурс «Новая высота»

Нальчик, , 18:22 — REGNUM По итогам контрольного тестирования в финал «Новой высоты» вышли 119 человек. В течение двух дней конкурсанты прошли различные испытания в формате оценочной конференции. Далее по совокупности баллов были определены пятьдесят победителей.

Временно исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков напомнил, что конкурс, направленный на создание социальных и кадровых лифтов, проводился в соответствии с поручением Президента РФ.

«Главная цель — выявление талантливых людей, которым небезразлична судьба Кабардино-Балкарии», — отметил он, поблагодарив всех поддержавших инициативу.

По сообщению пресс-службы главы и правительства КБР, за каждым победителем будет закреплен наставник. Он поможет воплотить в жизнь идею участника, обозначенную в конкурсной работе. Также предстоит образовать экспертный клуб, куда войдут победители республиканского управленческого отбора.

«Первые назначения по итогам произойдут не позднее января 2019 года. Теперь победители будут отрабатывать те вопросы, которые смогут способствовать развитию республики, в дальнейшем продолжать совместную работу», — заявил Казбек Коков на церемонии закрытия конкурса.

В свою очередь генеральный директор директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров пожелал финалистам дальнейших успехов. Он сообщил, что АНО «Россия — страна возможностей» совместно с Российской Академией народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ предоставляет победителям кадрового отбора возможность пройти специальную образовательную программу.

Занятия первого блока программы, посвященного развитию лидерства, эффективной коммуникации и так называемым soft skills-навыкам, запланированы в Москве на апрель 2019 года. Второй блок ориентируют на вопросы пространственного развития территорий, точек роста Северного Кавказа. Занятия состоятся летом в Нальчике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кадровый конкурс «Новая высота» стартовал 1 ноября 2018 года. На этапе сбора заявок интерес к конкурсу «Новая высота» проявили более 10 тысяч человек. Успешно завершил этап регистрации 2791 участник, 2617 конкурсантов приняли участие в этапе дистанционного тестирования.

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