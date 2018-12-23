Возведение моста через Обь на Ямале хотят разделить на две части

Салехард, , 18:11 — REGNUM Мост через реку Обь, между Салехардом и Лабытнанги, начнут строить на Ямале в первом квартале 2019 года. Об этом сообщил во время прямой линии 23 декабря 2018 года губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Это один из самых долгожданный объектов на нашей территории. Долго мы к нему идём. Но по-другому такие мощнейшие проекты, причём вынесенные на плечах региона, не делаются. Осенью 2018 года было заключено концессионное соглашение. Прилагаем все усилия, чтобы в эту зиму, в февраль-март, приступить к полноценному строительству», — сказал Дмитрий Артюхов.

Он отметил, что с точки зрения производственного цикла, проектирование моста через Обь должно занять ещё год.

«Пытаемся время опередить. Если у нас получиться разделить большой проект на части, то в начале 2019 года мы приступим к его строительству, к подходу с салехардской стороны. Это сложная задача. Она зависит от работы проектного института, Главгосэкспертизы, потому что так обычно не делается. Обычно всё целиком, потом приступаем. Но время против нас. Мы концессию ждали много лет. Были сомнения, но всё сделано, самый сложный этап пройден. Строители городок свой обустраивают», — объяснил Дмитрий Артюхов.

Отметим, что мост через Обь между Салехардом и Лабытнанги соединит не только эти два города, но и станет важным узлом Северного широтного хода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, частично финансы на строительство 2,5-километрового моста через Обь выделяет правительство ЯНАО — около 8 млрд рублей. Также запланирован на первоначальном этапе грант из федерального бюджета в размере 10 млрд рублей. В целом стоимость мостового перехода через Обь на Ямале оценивается специалистами в 60 млрд рублей.

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