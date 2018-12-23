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СМИ: корабль ВМС Венесуэлы сблизился с судном ExxonMobil у берегов Гайаны

Экономика

Сближение произошло на территории, которая является причиной территориального спора между Гайаной и Венесуэлой

Джорджтаун, 23 декабря 2018, 07:49 — REGNUM  Корабль военно-морских сил республики Венесуэла сблизился с судном компании ExxonMobil возле берегов Гайаны и прервал его работу, сообщает 23 декабря Associated Press.

Сближение произошло на территории, которая является причиной территориального спора между Гайаной и Венесуэлой. Научно-исследовательское судном Ramform Tethys было нанято американской нефтедобывающей компании ExxonMobil для выполнения сейсмической съемки. Венесуэльские моряки не стали подниматься на борт американского судна и сразу покинули данную акваторию.

В настоящее время судно Ramform Tethys прекратило свои работы и направилось на восток. При этом как заверило агентство Petroleum Geo-Services, экипаж судна имеет все необходимые документы и разрешение на проведение соответственной деятельности.

Отметим, спор между Венесуэлой и Гайаной за территории к западу от реки Эссекибо обострился в 2015 году. Официальный Каракас заявляет свои претензии на 2/3 данного района богатого золотом и алмазами, а также недавно обнаруженным здесь же нефтяным месторождением.

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