ОСК впервые за 5 лет выполнит в 2018 году гособоронзаказ на 100%

Санкт-Петербург, , 22:13 — REGNUM ВМФ России в 2018 году получит 11 кораблей — сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов телеканалу «Россия — 24». «Из ремонта выйдет 4 военных корабля… 25 декабря мы поднимаем флаг на корвете «Громкий» на Дальнем Востоке, и, надеюсь, что через несколько дней после этого события флоту будет передан тральщик «Антонов» производства Средне-Невского завода».

Передача кораблей в последнюю неделю декабря обеспечит выполнение корпорацией гособоронзаказа 2018 года на 100% — впервые за 5 лет.

Как сообщил газете «Красная Звезда» заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, в 2018 году: «По Военно-морскому флоту — приняты в состав фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», МРК проекта 22 800 «Мытищи» и проекта 21 631 «Орехово-Зуево». Кроме того, получены различные боевые катера и суда обеспечения.

В ближайшие дни, а точнее 25 декабря, передаётся в состав ТОФ корвет 20 380 «Громкий», начаты испытания головного атомного подводного крейсера проекта 955А».

Заместитель министра уточнил задачи 2019 года: «По морской составляющей — принять в состав флота головной атомный подводный крейсер проекта 955А «Князь Владимир», вооружённый баллистическими ракетами «Булава».