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Новая Земля полностью восстановилась после ядерных испытаний 1954-1990 гг

Экономика

Экспедиция Северного флота не выявила на архипелаге превышений радиационного фона

Новая Земля полностью восстановилась после ядерных испытаний 1954-1990 гг
Иллюстрация: Mil.ru
Экспедиция на Новую Землю

Архангельск, 22 декабря 2018, 21:49 — REGNUM  Специалисты Северного флота по итогам своей экспедиции на Новую Землю считают, что природа архипелага полностью восстановилась после ядерных испытаний проведенных здесь в советский период — сообщает ТАСС со ссылкой на командующего флотом адмирала Николая Евменова. Замеры экспедиции не выявили на архипелаге превышения радиационного фона.

С 1954 до 1990 года здесь были проведены 132 ядерных взрыва — 94% всех ядерных испытаний СССР. Сейчас ядерный полигон является действующим, на нем проводятся динамические испытания не выделяющие ядерной энергии.

«Миф о Новой Земле как радиационном могильнике Арктики, который жив до сих пор и периодически муссируется в западных СМИ, по результатам работы наших специалистов полностью опровергнут» — заявил Николай Евменов.

Больший вред экологии, по мнению адмирала, приносят последствия освоения архипелага — металлолом и мусор. Их ликвидацией занимается экологический взвод Северного флота (СФ). В 2018 году это подразделение СФ собрали и подготовили к утилизации только на архипелаге Новосибирские острова 360 тонн металлолома, а за последние годы военные моряки вывезли с арктических островов более 3 тыс. тонн мусора и лома металлов.

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Развитие российской Арктики
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