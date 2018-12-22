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Центральный рынок Великого Новгорода ожидает реновация

Экономика

Власти будут искать инвестора для объекта, чтобы превратить его не только в полноценный рынок, но и в экспоцентр

Великий Новгород, 22 декабря 2018, 19:56 — REGNUM  Реновация Центрального рынка Великого Новгорода — одна из главных проблем, решение которой власти региона ставят на 2019 год. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом на выездном заседании правительства области в мэрии города заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Рынок — это во многом лицо города. Отсутствие рынка очень серьёзно снижает возможности для фермеров и существенно снижает качество жизни в Великом Новгороде», — заявил губернатор.

Заместитель председателя правительства региона Тимофей Гусев отметил, что для реновации рынка необходим новый инвестор.

«С нынешнем собственником — Центросоюзом — разговаривать о приведении этого здания в порядок бессмысленно: нет ни денег, ни возможностей», — сообщил Гусев.

По его мнению, рынок должен стать не только полноценным сельскохозяйственным рынком, но также работать в формате экспоцентра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центральный рынок Великого Новгорода в 2015 году приобрёл на открытых торгах Центросоюз России. Ранее это была собственность Новгородского областного потребительского союза (НОПО) «Облпотребсоюз». После сделки экс-председатель Совета Центросоюза России Евгений Кузнецов обещал прежнему губернатору Новгородской области Сергею Митину инвестировать средства в реконструкцию рынка, но этого сделано не было. Сейчас на территории рынка открыты несколько сетевых магазинов, работают единицы фермерских торговых точек.

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