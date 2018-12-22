Для Великого Новгорода разработают программу финансового оздоровления

Великий Новгород, , 16:22 — REGNUM Программу оздоровления муниципальных финансов Великого Новгорода губернатор Новгородской области Андрей Никитин назвал «задачей номер один» для областного центра. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, о необходимости разработки такой программы шла речь на выездном заседании регионального правительства в мэрии Великого Новгорода.

Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин заявил, что долговая нагрузка Великого Новгорода «неизменно растёт и практически достигла предельного размера».

«При этом доля бюджетных кредитов — менее 10% от общего объема муниципальных заимствований. Планомерное замещение коммерческих кредитов бюджетными позволило бы за несколько лет снизить расходы на обслуживание муниципального долга, что могло бы явиться недостающим источником финансирования расходов городского бюджета», — отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что «без существенных мер по укреплению финансовой базы городского округа повысить устойчивость местного бюджета невозможно» и заявил, что будет разработана программа оздоровления муниципальных финансов Великого Новгорода.

По его словам, программа будет основана на мероприятиях по развитию экономики, что позволит создать дополнительные рабочие места и увеличить налогооблагаемую базу бюджета.

«Мы уже проводим работу с представителями различных структур бизнеса, в городе создается рабочая группа по взаимодействию с институтами развития и общественными объединениями, начата работа по созданию инвестиционного совета Великого Новгорода», — также заявил Сергей Бусурин.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поставил задачу разработать программу финансового оздоровления в кратчайшие сроки, чтобы уже в феврале 2019 года её подписать.

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Напомним, муниципальный долг Великого Новгорода, по прогнозам финансистов мэрии, к 1 января 2019 года достигнет 1 млрд 994,1 млн рублей, из которых более 1,8 млрд рублей — кредиты банков, бюджетных кредитов всего 173,6 млн рублей. На обслуживание муниципального долга в бюджете Великого Новгорода запланировано 166,5 млн рублей — это 7,1% собственных доходов бюджета.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект бюджета Великого Новгорода на 2019 год принят в первом чтении, во втором и окончательном чтениях основной финансовый документ города депутаты рассмотрят на заседании 25 декабря. Бюджет города сформирован с дефицитом в сумме 208,94 млн рублей, который планируется покрыть за счёт очередного коммерческого кредита.

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