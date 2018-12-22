Новгородский губернатор: Для прорыва не надо ставить средненьких задач

Великий Новгород, , 15:45 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на выездном заседании правительства региона в мэрии Великого Новгорода процитировал слова президента Владимира Путина с большой пресс-конференции, которыми, по его мнению, должны руководствоваться власти региона. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Никитин отметил, что президент подчеркнул необходимость коренных изменений во многих отраслях.

«Позвольте мне процитировать главу государства: «Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего». И вот этими словами президента мы с вами должны руководствоваться, не ставя перед собой средненьких задач, а стараясь решать задачи с прицелом на выходы в лидерские позиции по всем направлениям», — заявил губернатор Новгородской области.

Андрей Никитин отметил, что «где-то у нас стартовые условия чуть хуже, чем в среднем по стране».

«Давайте себя настроим на то, что показатели мы должны перевыполнять, чтобы иметь возможность просить дополнительного финансирования, чтобы осваивать деньги быстрее, чтобы создать необходимую инфраструктуру быстрее и развиваться более опережающими темпами», — отметил новгородский губернатор.

Он также обратил внимание членов регионального правительства на слова президента о необходимости жёсткого контроля за исполнением проектов в рамках нового «майского» указа.

Напомним, 20 декабря в Москве прошла большая итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Глава государства ответил на десятки вопросов представителей как крупных зарубежных и федеральных СМИ, так и журналистов из регионов России.

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