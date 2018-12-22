Добыча Ямал-СПГ растет так, что уже нужны иностранные суда

Салехард, , 14:58 — REGNUM Трехлетний переходный период предложен Минтрансом РФдля иностранных судов, перевозящих грузы «Ямал СПГ» по Северному морскому пути — сообщил замглавы Минтранса РФ Юрий Цветков, передает электронный журнал Oil-Эксперт со ссылкой на «Интерфакс». Предлагается привлечь суда из-за рубежа, но под российским флагом. Проект распоряжения правительства на эту тему уже подготовлен.

Весной 2019 года Минпромторг РФ внес в правительство поправки в закон, запрещающие использовать с 2019 года иностранные суда для перевозки добытой в Арктике нефти, газа и угля. НОВАТЭК подверг данное предложение резкой критике, так как поправки не позволят выполнить майский указ Президента РФ В.В.Путина об увеличении перевозок по северному морскому пути до 80 млн т. Критика была поддержана помощником Президента РФ А. Белоусовым, заявившем то риске невыполнения майского указа.

Танкеры СПГ для НОВАТЭКа строятся с опережением графиков, но их возможности отстают от темпов разработки месторождения. Образовался дефицит тоннажа, который нужно заполнить какими-то судами, например иностранными.