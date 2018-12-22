Холдинг S7 Group будет переименован в авиационно-космическую корпорацию

Москва, , 15:01 — REGNUM Российский авиационный холдинг S7 Group будет переименован в S7 AirSpace Corporation, заявил член совета директоров холдинга Владислав Филев «Ведомостям».

Юридическое название компании ЗАО «Группа компаний С7» будет изменено на «С7 авиационно-космическая корпорация». Владислав Филев отметил, что переименование отразит то, что компания вышла за пределы авиационного бизнеса.

Отметим, в состав холдинга S7 Group входит компания S7 Space, специализирующаяся на коммерческих запусках космических аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря компании S7 Space и «Газпром космические системы» подписали соглашении о сотрудничестве в сфере создания и запуска гражданских космических аппаратов.