Энергоблок №1 Ленинградской атомной станции окончательно остановлен

Сосновый Бор, Ленинградская область, , 14:21 — REGNUM Вечером 21 декабря после 45 лет безопасной эксплуатации окончательно остановлен энергоблок №1 Ленинградской атомной станции (ЛАЭС, филиал Концерна «Росэнергоатом», электроэнергетический дивизион Росатома). Это — головной энергоблок в серии РБМК-1000 и первый в СССР реактор большой мощности 1000 МВт.

Как сообщает департамент информации и общественных связей АО «Концерн Росэнергоатом», реактор был штатно заглушен в соответствии с технологическим регламентом, энергоблок отключен от единой энергосистемы России без замечаний. С момента включения в сеть 21 декабря 1973 года первый энергоблок Ленинградской АЭС выработал 264,9 млрд кВтч электроэнергии. За все годы эксплуатации на нем не было ни одного серьезного инцидента.

«Энергоблок №1 Ленинградской АЭС надежно и безопасно прослужил экономике нашей страны в советское время и в современной России, — отметил директор Ленинградской атомной станции Владимир Перегуда. — Начинается последний этап жизненного цикла любого ядерного объекта — вывод из эксплуатации. Сейчас наша задача — также надежно и безопасно обслуживать остановленный блок, выгружать ядерное топливо из реактора, готовить к выводу все его системы».

В соответствии с требованиями федеральных норм и правил остановленный блок считается находящимся в эксплуатации до момента удаления топлива, которое ориентировочно завершится в 2023 году. Будут проводиться штатные операции по удалению топлива, эксплуатации систем и элементов, остающихся в работе, дренирование, отключение, обесточивание систем и элементов, выведенных из работы. По сути, выполняемые процедуры практически не отличаются от обычных ремонтов, поэтому станция и персонал полностью к этому готовы.

Генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров отметил: «В 2018 году сделано главное — к моменту остановки энергоблока №1 сдан в промышленную эксплуатацию инновационный энергоблок поколения «3+» повышенной мощности ВВЭР-1200. Поэтому для потребителей электроэнергии замещение выбывающих мощностей советского периода будет проходить постепенно и незаметно. По сравнению с энергоблоками РБМК новые вводимые энергоблоки имеют ряд преимуществ: они оснащены самыми современными системами безопасности, они на 20% мощнее, проектный срок службы основного оборудования увеличен в 2 раза по сравнению с энергоблоками предыдущего поколения и составляет 60 лет».

После окончательного останова первого энергоблока Ленинградская АЭС сохранит за собой статус крупнейшей АЭС России с установленной мощностью 4200 МВт. Сегодня Ленинградская АЭС обеспечивает более 50% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области.