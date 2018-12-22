Сооружение Мохмандской ГЭС в Пакистане начнётся в январе 2019

Исламабад, , 18:18 — REGNUM Глава службы по развитию водных и энергетических ресурсов Пакистана Фейсал Вавда сообщил, что строительство ГЭС Мохманд начнётся в январе 2019 года.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, на сооружение плотины и станции будет потрачено около 20 миллиардов рупий (10 миллиардов рублей). Ожидается, что строительство будет завершено к 2024 году. По словам Фейсала Вавда, ГЭС станет одним из ключевых объектов в энергосети Пакистана, поэтому ФРГ и КНР уже выразили заинтересованность в финансировании проекта.

Строительство Мохмандской ГЭС в бассейне реки Инд было запланировано ещё 54 года назад, однако ее сооружение затрудняли нехватка средств и активное индийские строительство в верховьях реки Инд. Глава службы по развитию водных и энергетических ресурсов Пакистана Фейсал Вавда подчеркнул особую роль в воплощении проекта премьер-министра Пакистана Имрана Хана и председателя Верховного суда Сакиба Нисара