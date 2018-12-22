Консалтинговое агентство Fitch: зависимость Пакистана от КНР будет расти

Исламабад, , 19:41 — REGNUM Консалтинговое агентство Fitch опубликовало анализ инвестиционной и политической ситуации в странах Азии, уделив особое место Пакистану.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, агентство отметило рост инвестиционной привлекательности Пакистана, связанный с улучшением инфраструктуры и электроснабжения, усилением безопасности. Несмотря на это, в стране наблюдается тренд на сокращение коммерческих инвестиций, что делает правительство страны чрезвычайно зависимым от зарубежных кредиторов и вкладчиков, таких как КНР. Согласно анализу агентства Fitch, китайская инициатива «Один пояс — один путь» продолжит играть главную роль в развитии экономики Пакистана, в частности благодаря огромным финансовым вливаниям в проект Китайско-Пакистанского экономического коридора.

Увеличение зависимости Пакистана от Китая создаёт дополнительную нестабильность, в том числе из-за роста влияния популистских партий, использующих сотрудничество с Китаем для обвинения оппонентов в предательстве национальных интересов.