Южная Корея на 16 месте в мире по качеству условий для ведения бизнеса

Сеул, , 19:43 — REGNUM Международный финансовый журнал Forbes опубликовал рейтинг лучших стран для ведения бизнеса — Республика Корея расположилась на 16 месте. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».Примечательно, что бизнес в Южной Корее вести легче, чем даже в США. Впрочем, Великобритания остаётся лидером второй год подряд. В тройку также вошли Швеция и Гонконг. Всего Forbes оценил бизнес-климат в 161 стране по 15 критериям — от уровня коррупции и юридических условий до степени цифровизации и автоматизации процессов. Наиболее сильными сторонами в Республике Корея, по мнению экспертов, являются — высокий уровень развития технологий, наибольшая доля внедрения роботов в производственные процессы, большое количество высококвалифицированной рабочей силы. В то же время, негативное влияние оказывают крупные конгломераты, фактически монополизировавшие бóльшую часть сфер экономики и препятствующие развитию мелких и средних предприятий.