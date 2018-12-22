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За платные приложения для смартфонов в 2018 году заплатили $76 млрд

Экономика

Расходы на платные мобильные приложения за год выросли на 20%

За платные приложения для смартфонов в 2018 году заплатили $76 млрд
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
Покупка приложений

Вашингтон, 22 декабря 2018, 12:13 — REGNUM  Специалисты аналитической компании App Annie оценили сумму общих платежей за установку платных приложения для смартфонов в 2018 году в $76 млрд. Об этом сообщает пресс-служба App Annie.

Эксперты представили годовой отчёт на основе предварительных данных, собранных до 15 декабря. Согласно оценкам специалистов, в 2018 году количество загрузок программ на смартфоны из специализированных магазинов приложений AppStore и Google Play превысит 113 млрд, что на 10% больше, чем в 2017 году.

Рост расходов на платные приложения по сравнению с прошлым годом составил 20%. Основную долю затрат на мобильные приложения составили платежи за игры, видео и музыкальные приложения, а также за платные услуги в социальных сетях и мессенджерах.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года специалисты Sophos Group сообщили об уязвимости в официальном магазине приложений компании Google, которая позволяла распространять вредоносное программное обеспечение. Эксперты отметили, что у одной из заражённых программ было более миллиона загрузок.

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