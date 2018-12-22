Банк России решил ужесточить требования по выдаче потребительских кредитов

Москва, , 10:59 — REGNUM Совет директоров Банка России принял решение дополнительно повысить на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые будут предоставляться с 1 апреля 2019 года, с полной стоимости кредита от 10 до 30%. Об этом накануне, 22 декабря, сообщила пресс-служба регулятора.

Регулятор констатирует, что в последнее чрезмерно увеличивается долговая нагрузка на население. Наблюдается бурный рост необеспеченных потребительских кредитов, что напрямую создает угрозу устойчивости банков к потенциальным рискам и рынке кредитования. Чтобы как-то купировать эти риски Центробанк решил повысить надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам.

Стоит отметить, что совсем недавно — летом 2018 года Банк России уже повышал коэффициенты риска по необеспеченным потребительским кредитам, выданным после 1 сентября 2018 года.

Тогда для ссуд с полной стоимостью кредита (ПСК) в 10−15% коэффициент риска повышен до 130%, для ПСК в 15−20% — до 150%, для ПСК в 20−25% — до 180%, для кредитов с ПСК в 25−30% — до 200%.

Однако осенью глава Центробанка Эльвира Набиуллина констатировала, что данные меры не дали никакого эффекта. В связи с этим регулятор решил повысить коэффициенты риска ещё на 30%.