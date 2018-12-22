Renault выкупила долю в китайской автомобилестроительной компании

Париж, , 10:11 — REGNUM Французская автомобилестроительная корпорация Renault приобрела значительную долю в подразделении китайского концерна JMCG, специализирующемся на производстве электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба Renault.

После сделки подразделение китайской корпорации JMEV стало совместным проектом JMCG и Renault.

Представитель французской компании Франсуа Провост заявил, что сотрудничество с JMCG позволит Renault занять прочные позиции на китайском рынке электромобилей.

В пресс-службе отметили, что около 50% мировых продаж электромобилей приходится на Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в южнокорейской компании Hyundai Motor Group сообщили о планах по выпуску 500 тыс водородных и электромобилей к 2022 году.