Renault выкупила долю в китайской автомобилестроительной компании

Париж, 22 декабря 2018, 10:11 — REGNUM Французская автомобилестроительная корпорация Renault приобрела значительную долю в подразделении китайского концерна JMCG, специализирующемся на производстве электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба Renault.
После сделки подразделение китайской корпорации JMEV стало совместным проектом JMCG и Renault.
Представитель французской компании Франсуа Провост заявил, что сотрудничество с JMCG позволит Renault занять прочные позиции на китайском рынке электромобилей.
В пресс-службе отметили, что около 50% мировых продаж электромобилей приходится на Китай.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в южнокорейской компании Hyundai Motor Group сообщили о планах по выпуску 500 тыс водородных и электромобилей к 2022 году.