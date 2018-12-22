Суббота, 22 Декабря 2018 года
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Компания Amazon приобрела 10 самолётов Boeing 767

Экономика

После этой сделки воздушный флот Amazon насчитывает 50 самолётов

Компания Amazon приобрела 10 самолётов Boeing 767
Павел Латышов © ИА Красная Весна
Кабина авиалайнера

Сиэтл, США, 22 декабря 2018, 09:36 — REGNUM  Американская компания Amazon, владеющая одноимённым сервисом интернет-торговли, приобрела 10 самолётов Boeing 767−300. Об этом сообщает TechCrunch.

Amazon использует грузовые самолёты для доставки грузов в партнёрстве с Air Transport Services Group. Эта компания выкупает пассажирские самолёты, списываемые авиакомпаниями, и перестраивает их в грузовые.

После закупки 10 Boeing 767 воздушный флот Amazon насчитывает 50 самолётов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года компания Amazon заняла третье место в мире по рыночной капитализации с показателем $736,8 млрд.

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Авиаперевозки
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