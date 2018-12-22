Facebook разработает криптовалюту для WhatsApp

Менло-Парк, США, , 09:32 — REGNUM Американская компания Facebook работает над созданием криптовалюты, которая будет использоваться для внутренних денежных переводов в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным финансового издания, блокчейн-группа Facebook сформировалась в 2014 году, когда в компанию пришёл бывший президент PayPal Дэвид Маркус. К настоящему времени это подразделение насчитывает около 40 человек.

Источники Bloomberg считают, что сейчас блокчейн-отдел разрабатывает платёжную систему для WhatsApp. Создатели мессенджера ориентируются на Индию, в которой количество пользователей WhatsApp превышает 200 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам опроса Фонда «Общественное мнение», представленным в ноябре 2018 года, WhatsApp является самым популярным мессенджером в России.