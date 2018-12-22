Суббота, 22 Декабря 2018 года
09:58:32 МСК

Facebook разработает криптовалюту для WhatsApp

Экономика

Криптовалюта будет использоваться для внутренних денежных переводов в мессенджере

Facebook разработает криптовалюту для WhatsApp
HeikoAL
Whatsapp

Менло-Парк, США, 22 декабря 2018, 09:32 — REGNUM  Американская компания Facebook работает над созданием криптовалюты, которая будет использоваться для внутренних денежных переводов в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным финансового издания, блокчейн-группа Facebook сформировалась в 2014 году, когда в компанию пришёл бывший президент PayPal Дэвид Маркус. К настоящему времени это подразделение насчитывает около 40 человек.

Источники Bloomberg считают, что сейчас блокчейн-отдел разрабатывает платёжную систему для WhatsApp. Создатели мессенджера ориентируются на Индию, в которой количество пользователей WhatsApp превышает 200 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам опроса Фонда «Общественное мнение», представленным в ноябре 2018 года, WhatsApp является самым популярным мессенджером в России.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Криптовалюты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить